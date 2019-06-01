تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب واندو ميتروبوليتانو بإسباينا مباراة ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا. وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي.. حراسة المرمى: هوجو لوريس Advertisements خط الدفاع: روز، آلديرفايريلد، فيرتونخين، تريبيير خط الوسط: سيسوكو، إيريك داير، كريستيان إريكسن خط الهجوم: سون هيونج مي، ديلي آلي، هاري كين.

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