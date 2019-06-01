محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

يستضيف، ملعب واندو ميتروبوليتانو بإسباينا مباراة ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ يورجنكلوب المدير الفني لليفربول التكيل الرسمي باللاعب محمد صلاح الذي غاب عن أياب الدور نصف
وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي ..
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جون ماتيب جوميز
خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر
خط الهجوم: ماني ، فيرمينو، محمد صلاح.
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