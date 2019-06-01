لاعب الإسماعيلي نادر رمضان يقترب من العودة للتدريبات

قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى أن اللاعب نادر رمضان ارتكاز الفريق سينتظم بالتدريبات بداية من منتصف شهر يونيو الجاري.
وكان تعرض اللاعب نادر رمضان لقطع فى الرباط الصليبى علىخلفية مشاركته بمباراة القطن الكاميرونى ببطولة دورى أبطال افريقيا عن هذا الموسم.
وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة لمدة 15 يوما نظرا لعدم وجود استحقاقات مقبلة فى
وأضاف عبد العزيز أن نادر رمضان حاليًا فى مرحلة التجهيز النهائى بعد اجتيازه كافة مراحل العلاج والتأهيل وسيخوض تدريبات خفيفة فى البداية وبشكل تدريجيى سيصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات.
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