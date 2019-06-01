اونلاين | رابط كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب مباراة ليفربول اليوم بث حي لايف (صلاح جول)

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يستعد ملعب أتلتيكو مدريد "واندا ميتروبوليتانو" لاستضافة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام حيثُ يدخل الفريقان اللقاء بطموح الفوز والتتويج، فالأحمر العريق لعب النهائي الأوروبي 9 مرات سابقة، وأحرز اللقب في 5 نهائيات ويسعي للفوز بالمرة السادسة بكتيبته المميزة هذا الموسم.

بينما على الجانب الآخر نادي توتنهام سيدخل المباراة النهائية الأولى له في تاريخه ويأمل في التتويج باللقب الأوروبي الكبير ليكون ذلك بمثابة مكافأة عل مجهود اللاعبين خلال الموسم المنتهي.

وتعد هذه المباراة هي النهائية التاسعة لفريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أحرز اللقب في خمس نهائيات سابقة وخسر في أخر نهائيين للبطولة الأوروبية، كما أنها ثاني نهائي إنجليزي خالص بدوري أبطال أوروبا، بعد نهائي مانشيستر يونايتد ضد تشيلسي عام 2008.

وستنطلق صافرة بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت 1 يونيو 2019 وسيدير اللقاء الحكم دامير سكومينا وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD 1.

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- تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة توتنهام:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبيرتوسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان، هيندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو