رياضة | محمد أوناجم: كرة القدم في إفريقيا بيع وشراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أوناجم: كرة القدم في إفريقيا بيع وشراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد أوناجم لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن فريقه تعرض لظلم كبير خلال مواجهة نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الوداد البيضاوي المغربي قد انسحب من المباراة النهائية، بعد إلغاء الحكم باكاري جاساما هدف لهم في الدقيقة 58 من الشوط الثاني في اللقاء.

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‏‎وقال أوناجم في تصريحات لصحيفة الرياضية المغربية : "كرة القدم في أفريقيا بيع وشراء، ودائما ما تواجه الاندية المغربية ظلم كبير في جميع البطولات القارية".

وتابع : "أشكر اللاعبين على الأداء الكبير الذين قدموه في مباراتي الذهاب والإياب، ونحن خسرنا اللقب خارج الملعب وجاساما قدم ما كان يريده".