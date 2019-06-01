رياضة | بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.. نادي سعودي يعلن التعاقد مع نجم الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.. نادي سعودي يعلن التعاقد مع نجم الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أبها السعودي عن تعاقده مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب فريق الترجي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

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وأنهت إدارة نادي ‎أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي ‎سعد بقير بعقد يمتد لمدة سنتين، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن فريق الترجي التونسي قد توج منذ قليل بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.