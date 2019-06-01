رياضة | عاجل.. تقارير: الاتحاد المغربي يدرس الانسحاب من بطولة أمم إفريقيا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تقارير: الاتحاد المغربي يدرس الانسحاب من بطولة أمم إفريقيا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صجفية مغربية، عن تفكير الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزى لقجع، فى مقاطعة كل البطولات القارية، بعد ما حدث تجاه فريق الوداد البيضاوي المغربي أمس في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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والمفترض أن يشارك المنتخب المغربي فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ولكن فى حال تجميد الاتحاد المغربي المشاركة قارياً سينسحب أسود الأطلسي من الكان.

ويذكر أن الترجي التونسي، قد توُج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب الوداد من اللقاء بعد عدم إحتساب الحكم الجامبي بكاري جاساما هدف صحيح للفريق المغربي وتم إلغائه بداعي التسلل، ومع مطالبة النادى المغربي بالعودة للڤار قال الحكم أنه ليس يعمل ومعطل، مما أدي لأنسحاب الفريق.