شكرا لقرائتكم خبر عن العميد بطلا لدورة بلدية القوارة الرمضانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (بريدة)

بحضور رئيس بلدية القوارة بالقصيم المهندس ماجد السالم، وعدد من المسؤولين، أحرز فريق العميد بطولة دورة بلدية القوارة الرمضانية لكرة القدم، التي لعبت باستاد نادي القوارة الرياضي بمحافظة القوارة، بعد فوزه على فريق النخبة بركلات الترجيح 5/4.

وبعد نهاية اللقاء توج السالم ورئيس نادي القوارة عبدالله الحربي، كأس البطولة والميداليات الذهبية للعميد والميداليات الفضية لفريق النخبة، إضافة إلى جوائز أفضل لاعب وحارس وإداري.

وفي تصريحه عقب انتهاء البطولة شكر رئيس نادي القوارة عبدالله الحربي، كل المساهمين فى إنجاح هذه الدورة، مبينا ما تعنيه لأبناء المحافظة «أشكر كل من ساهم في إنجاح دورة من أنجح الدورات تمثل الكثير لشباب المحافظة، في الشهر الكريم من التقاء وتنافس رياضي شريف ومشاركة فاعلة في التلاقي والتعارف».

وتابع «اعتدنا على إقامة الدورة كل عام وفي رمضان هذا، كانت النسخة الاولى باسم بلدية القوارة، الحمد لله الدورة تجد إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر الكريم سواء من الفرق المشاركة أو الجماهير العاشقة لكرة القدم، ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم يتابع هذه البرامج ويشرف عليها بكل اهتمام وأشكرهم على هذا الحرص في متابعة نشاط مجتمعي مهم للأهالي وأتمنى استمرار مثل هذه الفعاليات المهمة لشباب الوطن في أي محافظة ومنطقة».