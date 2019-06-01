شكرا لقرائتكم خبر عن النصر: آدم والكويكبي والمقهوي.. مسألة وقت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أجرى لاعب النصر والمنتخب السعودي يحيى الشهري، عملية جراحية في مستشفى الفيفا الطبي في مدينة دبي نظير تعرضه لـ«خلع» في الكتف منتصف الموسم الماضي، وتكللت العملية بالنجاح، ويحتاج الشهري إلى فترة راحة قبل أن يعود لمزاولة تمارينه بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، اقتربت إدارة النصر من التوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين البارزين، حيث وصلت المفاوضات مع عبدالفتاح آدم لاعب التعاون، ومحمد الكويكبي لاعب الاتفاق، وحسين المقهوي لاعب الأهلي، إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع إعلان التوقيع معهم خلال الأيام القادمة.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، تأكد رحيل البرازيلي برونو أوفيني، بعد نهاية عقده وعدم رغبة النصراويين بالتجديد معه، ومن المتوقع الاستغناء عن الحارس الأسترالي براند جونز، والتعاقد مع لاعب آسيوي في خانة أخرى، بينما لا يزال مصير أحمد موسى معلقاً حتى الآن بانتظار ما سيقدمه اللاعب في بطولة أمم أفريقيا.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أن التعاقدات النصراوية القادمة ستكون مفاجئة للوسط الرياضي، وربما يتم التعاقد مع أكثر من 3 أسماء أجنبية جديدة ستكون حديث الوسط الرياضي، قبل دخول الفريق للمعسكر الخارجي والذي سيكون في البرتغال.