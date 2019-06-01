بطل آسيا ينهار

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) ودع منتخبنا الوطني للشباب «بطل آسيا» كأس العالم تحت 20 سنة والمقامة حالياً في بولندا بعد تعرضه للخسارة الثالثة، وكانت هذه المرة من أمام منتخب بنما، حيث انتهى اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) بفوز بنما بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في ختام دور المجموعات. تقدم منتخب بنما مبكراً عن طريق لاعبه ماكينزي، ومن ثم عادل لمنتخبنا الوطني المهاجم فراس البريكان بعد تسديدة ولا أروع، ولكن المنتخب البنمي عاد للتقدم مجدداً عن طريق لاعبه فالانتا، لينتهي اللقاء بفوز بنما بنتيجة 2/‏‏1، ليرفع رصيده لأربع نقاط محتلاً المركز الثالث، فيما بقي منتخبنا الوطني في المركز الرابع بدون نقاط. وبذلك يغادر منتخبنا المونديال.

ودع منتخبنا الوطني للشباب «بطل آسيا» كأس العالم تحت 20 سنة والمقامة حالياً في بولندا بعد تعرضه للخسارة الثالثة، وكانت هذه المرة من أمام منتخب بنما، حيث انتهى اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) بفوز بنما بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في ختام دور المجموعات. تقدم منتخب بنما مبكراً عن طريق لاعبه ماكينزي، ومن ثم عادل لمنتخبنا الوطني المهاجم فراس البريكان بعد تسديدة ولا أروع، ولكن المنتخب البنمي عاد للتقدم مجدداً عن طريق لاعبه فالانتا، لينتهي اللقاء بفوز بنما بنتيجة 2/‏‏1، ليرفع رصيده لأربع نقاط محتلاً المركز الثالث، فيما بقي منتخبنا الوطني في المركز الرابع بدون نقاط. وبذلك يغادر منتخبنا المونديال.

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