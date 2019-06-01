شكرا لقرائتكم خبر عن السميري اتحادياً لـ 2023 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) واصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر المحافظة على مكتسبات الفريق الكروي الأول، إذ أعلنت الإدارة الاتحادية تجديد عقد اللاعب خالد السميري حتى 2023، وتمت مراسم التوقيع بين رئيس النادي واللاعب أمس. من جانبه، تمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للنجم للسميري مع زملائه في الفريق الكروي الأول، وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية في السنوات القادمة. من جهته، عبر اللاعب الاتحادي عن سعادته بالاستمرار مع ناديه، مقدماً شكره لإدارة النادي على تجديد عقده.

واصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر المحافظة على مكتسبات الفريق الكروي الأول، إذ أعلنت الإدارة الاتحادية تجديد عقد اللاعب خالد السميري حتى 2023، وتمت مراسم التوقيع بين رئيس النادي واللاعب أمس. من جانبه، تمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للنجم للسميري مع زملائه في الفريق الكروي الأول، وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية في السنوات القادمة. من جهته، عبر اللاعب الاتحادي عن سعادته بالاستمرار مع ناديه، مقدماً شكره لإدارة النادي على تجديد عقده.

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