بعد البركة.. الأهلي عينه على البكر

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) بعد أن أنهت إدارة النادي الأهلي المكلفة التعاقد مع ظهير الحزم الأيسر خالد البركة، وبدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل، يستهدف صانعو القرار في الأهلي ضم المدافع الأيمن في فريق الفيصلي يزيد البكر، وذلك لكسب خدماته وتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تعيشها الأندية

بعد أن أنهت إدارة النادي الأهلي المكلفة التعاقد مع ظهير الحزم الأيسر خالد البركة، وبدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل، يستهدف صانعو القرار في الأهلي ضم المدافع الأيمن في فريق الفيصلي يزيد البكر، وذلك لكسب خدماته وتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تعيشها الأندية السعودية . وأفادت لـ«الخليج 365» مصادر موثوقة، بأن الأمير منصور بدأ التحركات منذ وقت مبكر من استلام النادي وبدت الرغبة كبيرة جداً في تعزيز خطوط الفريق وتجهيزه قبل مرحلة الإعداد المقبلة، وبدأت الإدارة جدياً في مخاطبة نظيرتها إدارة نادي الفيصلي، التي رحبت بعرض النادي الأهلي وبدأت في المفاوضات، إذ ترغب في مبلغ 8 ملايين ريال مقابل التنازل عن اللاعب، الذي هو الآخر أبدى ترحيبه بالفكرة بعد أن استطلع رأيه أحد المقربين. من جهة أخرى، يسعى الأمير منصور جاهداً إلى إنهاء ملف مدرب الفريق خلال الأيام المقبلة، وذلك ليتسنى له اختيار الملفات المطروحة للاعبين الأجانب واحتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي من استقطابات واستغناءات.

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