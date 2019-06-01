شكرا لقرائتكم خبر عن خربين مرحب به بين جماهير الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

انتهت إعارة اللاعب الهلالي السوري عمر خربين، إلى نادي بيراميدز المصري ليعود إلى فريقه السابق الهلال، إذ لم يتضمن ‏عقد عمر خربين أحقية شراء العقد، وكان اللاعب فضل توقيع العقد بالإعارة لمدة 6 أشهر فقط، باعتبار أن عقده يستمر مع الهلال حتى 2021. وبعد انتهاء إعارته فإن خربين لا يزال مصيره مع الأزرق معلقاً، وينتظر الإدارة الجديدة ومدرب الفريق القادم ليتم تحديد مصيره الموسم القادم.

يذكر أن المدرب جيسوس لم يكن مقتنعاً باللاعب عمر خربين، فترة تدريبه للفريق، مما جعل الإدارة الهلالية توافق على إعارته للفريق المصري، ويعتبر اللاعب خربين من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير الأزرق التي كانت غير راضية على قرار إعارته، وذلك لما يتمتع به من قيمة فنية عالية، فمنذ قدومه للهلال عام 2017-2019، ‏سجل 31 هدفاً، ‏وهو هداف الفريق 2017، و‏حصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي ‏وهداف دوري أبطال آسيا 2017، وأول لاعب بتاريخ آسيا يسجل 5 أهداف بنصف النهائي الآسيوي ذهاباً وأياباً، وأول لاعب يسجل هاتريك في الديربي على فريق النصر والتي انتهت بخماسية مقابل هدف منذ بداية دوري المحترفين، ‏بالإضافة إلى أنه أول لاعب غير سعودي مع الهلال يحقق جائزة أفضل لاعب آسيوي. وعلق خربين عبر حسابه بـ«تويتر» بعد نهاية إعارته من الفريق المصري «تجربة جميلة قضيتها في بيراميدز، ‏شكرا لمعالي تركي آل الشيخ والمدرب رامون دياز، ‏بانتظار التحدي القادم.. وسأسعد إن رافقتني دعواتكم ‏شكرا لكم».

وبعد هذه التغريدة كانت هناك ردود كبيرة من الجماهير الهلالية للاعب التي رحبت به

كثيراً، وكانت بعض التعليقات من جماهير الأزرق لخربين جاءت على النحو التالي: (عوداً حميداً يا كابتن الله يحييك بناديك)، (أهم شي رجعت لنا)، (هلا بالطيب الغالي).