شكرا لقرائتكم لماذا رفض جروس حفل تكريمه فى الزمالك؟ وكيله يرد بعرض إماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حبشى وكيل أعمال كريستيان جروس، أنه اتصل هاتفيًا بالخواجة السويسرى، حتى يخبره بضرورة حضوره إلى مقر نادى الزمالك، ليتم تكريمه، على ما قدمه خلال فترة توليه الإدارة الفنية للفريق الكروى، ولكنه اعتذر.

جاء ذلك خلال فيديو مسجل تم إذاعته عبر فضائية قناة "المحور"، يجمع بين وكيل اللاعبين ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

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و أكد رئيس الزمالك أنه تم محاولة التواصل مع جروس ولكن لم يستجيب، لكى يتم تسديد مستحقاته المتبقية، كما أن جروس يمتلك عرض من السعودية وعرض آخر من الإمارات وهذا حقه لأن يبحث عن عرض المادى الأفضل له.