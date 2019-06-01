شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يكشف حقيقة صورة جروس المفبركة وحكاية بوكيه الورد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لم يطرد المدير الفنى للفريق كريستيان جروس، ولكن عقده انتهى مع نهاية شهر مايو، معللا ذلك بأنه أحضر بوكيه ورد لتقديمه له، ومستحقاته المالية تم تسديدها.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، الصور التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن رحيل جروس هذه مفبركة.
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