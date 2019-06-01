شكرا لقرائتكم 5 أرقام لمحمد صادق جناح الإسماعيلى خلال مشواره مع الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفت محمد صادق جناح الإسماعيلى والمنتخب الأوليمبى، انتباه محبى ومتابعى الدراويش هذا الموسم، والذى شارك فى أغلبية مباريات الفريق وانضم لصفوف المنتخب على فترات متفاوته، ولكن لم يشارك فى القائمة الأخيرة للفراعنة استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية المقرر انطلاقها 21 يونيو الجارى بالقاهرة .

وفى السطور التالية يرصد "الخليج 365"، 5 أرقام لمحمد صادق مع الاسماعيلى هذا الموسم:

1-صادق خاض هذا الموسم 37 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ولقاء وحيد بالكأس و7 مواجهات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

2-إجمالى عدد الدقائق 2.738 ، صنع خلالهم 6 أهداف ولم يسجل أى اهداف.

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3-صادق نال 6 بطاقات صفراء ولم يحصد أى بطاقات حمراء.

4-شارك اللاعب الشاب صاحب الــ21 عاما فى 4 مراكز هم الجناح الأيسر وصانع الألعاب وخط وسط المهاجم وخط وسط المدافع.