بعثة الكاراتيه تطير اليوم إلى الصين اليوم...

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جدة - عمرو شويل يسافر منتخب الكاراتيه، اليوم السبت، إلى الصين للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إنطلاقها من الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجارى .
وتضم قائمة المنتخب كل من سارة عاصم ، رضوى سيد ، ريم أحمد ، ياسمين حمدى ، جيانا محمد فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين الهوارى ، أحمد اشرف ، مالك جمعة ، على محمد الصاوى، محمد الكتبى ، محمد أحمد رمضان ، عبد الله هشام ، عبد الله ممدوح ، طه طارق
ويرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس ادارة الاتحاد ويرافقه كل من محمد عبد الرحمن و هانى قشطة مدربان ، و هيثم صبحى و عصام صقر حكام دوليين
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