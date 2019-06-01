شكرا لقرائتكم بعثة الكاراتيه تطير اليوم إلى الصين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر منتخب الكاراتيه، اليوم السبت، إلى الصين للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إنطلاقها من الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجارى .

وتضم قائمة المنتخب كل من سارة عاصم ، رضوى سيد ، ريم أحمد ، ياسمين حمدى ، جيانا محمد فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين الهوارى ، أحمد اشرف ، مالك جمعة ، على محمد الصاوى، محمد الكتبى ، محمد أحمد رمضان ، عبد الله هشام ، عبد الله ممدوح ، طه طارق