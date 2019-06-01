شكرا لقرائتكم لماذا رحل جروس عن الزمالك؟ مرتضى: بيقبض 60 مليون جنيه أجيبهم منين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنا لا يمكننى ان أجدد لجروس نظرًا لحصوله على راتب كبير، وكان أحد رجال الأعمال هو من تكفل براتب المدرب الأجنبى.
وسرد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بنود المكافآت فى عقد جروس، قائلا: "راتب جروس يصل إلى 31 مليون جنيه ومكافآته عبارة عن 6 ملايين جنيه للحصول على الكونفدرالية ومثلها للحصول على الدورى و3 ملايين جنيه فى كأس مصر، و50 ألف يورو فى حال الفوز بالسوبر، بإجمالى 60 مليون جنيه مصرى".
وأضاف رئيس الزمالك قائلًا :" يكفينى فخرًا أنه لا يوجد لاعب له مليم متأخر لدى الزمالك، وسددت جميع المديونيات".
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