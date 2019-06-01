ليفربول ضد توتنهام| الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب: أحمد أبوالليل
يلتقي نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت، في نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم «الشامبيونزليج» لموسم 2018-2019 فى نسخته الـ64.
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العالم كله فى تمام الساعة التاسعة مساء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد وتحديداً نحو ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل فريق أتلتيكو مدريد، الذى يحتضن المباراة، وسيتم بث اللقاء عبر 4 قنوات تابعة لمجموعة بي ان سبورت وهي قنوات 1، 2، 3، 4، ويعلق على اللقاء كل من، رؤوف خليف من الملعب و خليل...
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