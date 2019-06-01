كتب: محمد خيري
أصدر الاتحاد الأفريقي، لكرة القدم بيانا بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والداد المغربي، التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلا للبطولة للعام الثاني على التوالي.
ودعا الكتب التنفيذي في بيان الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، 4 يونيو لمناقشة أزمة المباراة.
فضيحة تحكيمية في نهائي دوري أبطال أفريقيا
وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا في نهائي دوري الأبطال، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في...
كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يصدر بيانا عاجلا عن أحداث مباراة الترجي والوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.