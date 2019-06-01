"كاف" يصدر بيانا عاجلا عن أحداث مباراة الترجي والوداد

كتب: محمد خيري

أصدر الاتحاد الأفريقي، لكرة القدم بيانا بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والداد المغربي، التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلا للبطولة للعام الثاني على التوالي.

ودعا الكتب التنفيذي في بيان الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، 4 يونيو لمناقشة أزمة المباراة.

فضيحة تحكيمية في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا في نهائي دوري الأبطال، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في...