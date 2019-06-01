لؤي ناظر يعتذر عن الإستمرار في رئاسة اتحاد جدة

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فاجأ المهندس لؤي الناظر، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، جماهير العميد، بعدما أعلن عدم ترشحه لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، واكتفاءه بالفترة التي يقضيها حاليا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد كلفت لؤي ناظر برئاسة نادي اتحاد جدة، بعد قبول استقالة نواف المقيرن، في نوفمبر من العام الماضي.

وأصدر لؤي الناظر بيانًا نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيه: "إلى جمهور نادي الإتحاد العظيم ... أعتذر عن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة".

الحمد لله الذي وفقني لأداء المهمة التي سلمت لي، والتي من خلالها تعرفت وتواصلت مع الكثير منكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النادي - والاجمل بالطبع في الملعب . سمعت آراءكم، وتعلمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم جميعها".

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وأضاف "تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين. ولكن لم يكن مستغربا منكم أنكم أحتويتوني، ودعمتوني، وساعدتوني بتواجدكم وتحفيزكم. في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز. وقفنا سوياً لخدمة الكيان - كيان نادي الإتحاد".

في خلال ستة أشهر فقط حققنا سوياً الكثير، متحدين من أجل نادينا الحبيب. رسمتم للرياضيين في كل مكان معنى الوفاء والحب والتضحية. ساهمنا وشاهدنا عودة "روح نادي الاتحاد".

وأضاف "ليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية السعودية، ومن خلال الستة أشهر الماضية، تعلمت وتعمقت في تاريخ وإنجازات هذا الكيان المبهرة على مدى أكثر من تسعين عام ... ياله من كيان ... أنا ممتن لكم جميعاً وليس لدي من الكلمات ما يسعفني للتعبير عن شعوري تجاهكم، ولذلك سأختصرها بكلمة واحدة ... شكراً ... وكذلك أود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة جميعهم. رجال وقفوا صامدين ضد كل التحديات، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الإستثمار وجميع منسوبي النادي والجهاز الفني “.

وختم الناظر بيانه بالقول: "شكر خاص جداً لكل اللاعبين، أبنائي وإخواني وأصدقائي. أفتخر بمعرفتكم وبعلاقتنا الحميمة. قضينا سوياً أجمل الأيام رغم صعوبة المواقف. أنتم الأساس في كل ما تحقق في فترة رئاستي ولكم مني كل التقدير والإمتنان. ليس سهلا علي أن أبتعد، ولكن المرحلة القادمة تتطلب ماهو فوق طاقتي، وكلي ثقة أن هناك الكثير من محبي هذا النادي الذين لديهم المقدرة للقيام بهذه المهمة . سأكون متواجداً معكم في الملعب كما كنت سابقاً، مشجع وعاشق وفخور بهذا النادي – نادي الاتحاد".

