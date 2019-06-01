تغريم كليبيرز لإشادة مدربه بلينارد لاعب رابتورز

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة فرض غرامة مالية بحق نادي لوس أنجليس كليبيرز، على خلفية إشادة مدربه دوك ريفرز بنجم تورونتو رابتورز كواهي لينارد الذي تشير تقارير الى اهتمام الفريق بالتعاقد معه.

وأشارت الرابطة في بيان الى أن "كليبيرز فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار لمخالفته قواعد التواصل مع اللاعبين"، موضحة أن هذه العقوبة "تأتي في أعقاب تصريحات حديثة عبر شاشات التلفزة أدلى بها (مدرب كليبيرز) دوك ريفرز بشأن لاعب تورونتو رابتورز كواهي لينارد".

وقارن ريفرز هذا الأسبوع عبر شبكة "اي أس بي أن" الأميركية، بين لينارد والنجم الأسطوري لكرة السلة مايكل جوردان الذي توج مع شيكاغو بولز بلقب الدوري ست مرات في التسعينات من القرن الماضي.

Advertisements

وقال ريفرز "لينارد هو اللاعب الأقرب لجوردان. ثمة العديد من اللاعبين الكبار الآخرين، ليبرون (جيمس) هو ظاهرة، +كاي دي+ (كيفن دورانت) هو ظاهرة. لينارد ليس جوردان، لكنه أكثر لاعب يشبهه".

وساهم لينارد الذي انضم الى تورونتو في العام الماضي قادما من سان أنتونيو سبيرز، بإيصال تورونتو هذا الموسم الى نهائي الدوري للمرة الأولى في تاريخه. وتمكن رابتورز في المباراة الأولى من السلسلة النهائية الخميس على أرضه، من الفوز على غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين بنتيجة 118-109، ويستضيف المباراة الثانية الأحد.

وأشارت تقارير صحافية الى اهتمام أندية عدة أبرزها كليبيرز وغريمه في لوس أنجليس فريق ليكرز، بالتعاقد مع لينارد (27 عاما)، لاسيما وأنه سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده مع تورونتو.

وأثارت تصريحات ريفرز احتجاجات واسعة من قبل مشجعي تورونتو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن رابطة الـ "ان بي ايه" تفرض قواعد صارمة على المدربين ومسؤولي الأندية بشأن الإدلاء بتعليقات علنية تتعلق بلاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى.