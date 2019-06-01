شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب للزمالك تحت قيادة خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك تدريباته الجماعية، تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولي المهمة خلفًا للسويسرى كريستيان جروس الذى انتهي تعاقده مع القلعة البيضاء أمس الجمعة.

وحضر جهاز الزمالك الجديد بقيادة خالد جلال، كامل العدد، في أول مران للفريق الذي أقيم مساء الجمعة، باستثناء مدرب الأحمال التركي ميرك الذي يعمل جهاز الفريق الإداري علي إنهاء ورق استقدامه للقاهرة.

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وقاد الجهاز المكون من: "خالد جلال المدير الفني، نبيل محمود المدرب العام، تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمي المساعدان، خالد متولي مدرب الحراس المؤقت"، مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري.