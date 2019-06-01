شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب للزمالك تحت قيادة خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك تدريباته الجماعية، تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولي المهمة خلفًا للسويسرى كريستيان جروس الذى انتهي تعاقده مع القلعة البيضاء أمس الجمعة.
وحضر جهاز الزمالك الجديد بقيادة خالد جلال، كامل العدد، في أول مران للفريق الذي أقيم مساء الجمعة، باستثناء مدرب الأحمال التركي ميرك الذي يعمل جهاز الفريق الإداري علي إنهاء ورق استقدامه للقاهرة.
وقاد الجهاز المكون من: "خالد جلال المدير الفني، نبيل محمود المدرب العام، تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمي المساعدان، خالد متولي مدرب الحراس المؤقت"، مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أول تدريب للزمالك تحت قيادة خالد جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.