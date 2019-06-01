شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى الصين للمشاركة فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب الكاراتيه على الصين للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجارى .

تضم قائمة المنتخب كل من سارة عاصم ، رضوى سيد ، ريم أحمد ، ياسمين حمدى ، جيانا محمد فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين الهوارى ، أحمد اشرف ، مالك جمعة ، على محمد الصاوى، محمد الكتبى ، محمد أحمد رمضان ، عبد الله هشام ، عبد الله ممدوح ، طه طارق

ويرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس غدارة الاتحاد ويرافقه كل من محمد عبد الرحمن و هانى قشطة مدربان ، و هيثم صبحى و عصام صقر حكام دوليين