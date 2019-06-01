شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتوجه الى الإسكندرية استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى مدينة الإسكندرية لخوض معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن المباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز . قررت لجنة المسابقات على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود بستاد حرس الحدود بدون جمهور.

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