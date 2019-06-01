شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى لـ"تايم سبورت": الأهلى لن ينسحب من الدورى ..وخطايا جروس أكثر من انجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر الأيوبى رئيس القسم الرياضى باليوم السابع أن النادى الأهلى سيتجه للتراجع عن تهديده بالانسحاب من الدورى خلال اجتماع مجلس الإدارة الأحمر الذى سيعقد اليوم السبت رغم وجود بعض الأصوات داخل المجلس التى تريد الانسحاب اعتراضا على عدم تنفيذ طلبهم باستكمال المسابقة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21يونيو إلى 19يوليو المقبلين.

وقال الأيوبى خلال تصريحاته مع الاعلامى سيف زاهر بقناة تايم سبورت أن تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق مساء الخميس رفع أسهم الاهلى فى الفوز بالدورى مما يعطى قوة للاصوات الأهلاوية التى ترفض الانسحاب فى الدفاع عن رأيها.

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وعن رحيل جروس كشف الأيوبى ان الخواجة السويسرى ليس غاضب او حزين من قرار إقالته وظهر فى نهائى إحدى الدورات الرمضانية بنادى الصيد وكان سعيدا تحدث مع الصحفيين بارتياح واشاد بجمهور الزمالك ..مشيرا الأيوبى إلى أن جروس كان يجب رحيله لأنه لم يستغل تواجد عدد كبير من النجوم والمواهب فى صفوف فريقه هى الافضل بمصر وخرج من بطولات فى متناول يديه والفوز بالكونفيدرالية كان بركلات الترجيح رغم أن الطبيعى ان يتفوق الابيض بعدد من الأهداف فضلا عن كون الخواجة لايجيد سياسة تدوير اللاعبين مما جعل هناك ضغوط على الذين يشاركون باستمرار و قتل الطموح فى والمستبعدين.