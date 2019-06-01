شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطلق قذائفه ضد جروس ويعلن حصوله على باقى مستحقاته فى "المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه ترك الحرية لخالد جلال، المدير الفنى للأبيض، فى اختيار جهازه المعاون بالكامل، مشددًا على أنه طلب الاحتفاظ بأمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفنى الجديد، مؤكدًا أنه سبق وأن تولى المسئولية الفنية فى ظروف صعبة بعد رحيل إيهاب جلال، واستطاع الفوز على الأهلى وحصد بطولة كأس مصر.

أضاف منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور ، أنه دائمًا ما يعطى الفرصة لأولاد نادى الزمالك مثلما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، قائلاً: "تامر عبدالحميد كان غاضب من عدم الاستعانة به وقلت له أن الفرصة ستتاح له وجاء فى جهاز خالد جلال".

أشار رئيس الزمالك إلى أن خالد جلال طلب الاحتفاظ بأمير مرتضى وأيمن حافظ وأمير عزمى مجاهد من الجهاز الفنى القديم، مستكملاً: "جروس لم يحترم دعوتنا له للقدوم لنادى الزمالك للحصول على التكريم المناسب له وباقى مستحقاته المالية، وذهب لنادى الصيد للمشاركة فى دورة رياضية بعد أن تسبب لنا فى امراض الضغط والسكر وتوفى مشجع زملكاوى بسكته قلبية بسببه"، مضيفًا أن جروس سيحصل على مستحقاته مكافآته المتبقية عن طريق المحكمة الرياضية الدولية لأنه لم يحترم دعوة الزمالك له، متابعًا: "جروس كان همه دائمًا الحصول على الأموال والسؤال عن المكافآت والمستحقات المتأخرة".

تابع: "نصحت جروس أكثر من مرة بأن يعتمد على جميع اللاعبين الـ30 فى القائمة بدلا من الاعتماد على 16 لاعب فقط وذلك للحفاظ على مستوى الفريق حتى نهاية الموسم حتى لا يفقد النجوم الأساسيين فى المراحل الأخيرة من المنافسة ولكن كان يعاند دائمًا"، مضيفًا: "سيتم إذاعة كل الجلسات التى دارت بيني وبين جروس يوم الأثنين المقبل لأننى كنت اسجل له هذه الجلسات وكنت أقول له أن الزمالك يمتلك 3 لاعبين بنفس المستوى فى كل مركز ويجب أن يعطي الجميع الفرصة فى المشاركة".

تابع: "طارق حامد اشتكى أكثر من مرة بسبب جروس ويوسف أوباما قال لي أنني لا ألعب فى مركزى ولا اعرف السبب، وأيمن حفنى الذى حصل للزمالك على البطولات اتظلم فى عهده ومعه أحمد مدبولى ومحمد عنتر"، متسائلاً: "كيف لأيمن حفنى بتاريخه مع الزمالك يطلب منه التسخين أمام الجماهير ثم يعيده إلى دكة البدلاء دون إشراكه ومع ذلك كل هؤلاء اللاعبين لم يشتكوا".

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وواصل رئيس الزمالك حديثه عن جروس قائلاً: "جروس لم يجلب بطولة الكونفدرالية للزمالك الذى جلب الكونفدرالية هو من استقدم طائرة خاصة لجميع رحلات الفريق الخارجية ومن رفع قيمة المكافآت من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، ثم الجماهير المحترمة التى دعمت الزمالك فى كل مباراة، واللاعبين الرجال وأمير مرتضى الذى منعنى عنه أكثر من مرة وطالبنى بالهدوء".

تساءل منصور عن دور جروس فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة بالدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً: "تغيراته اصبحت محفوظة ويرفض السماع لأيمن عبدالعزيز وأمير مرتضى ويطالبهم بالجلوس وهو لا يتحرك على عكس مختار مختار الذى كان دائم التحرك وتوجيه لاعبيه مع جهازه المعاون".

وواصل: "حلمي طولان طلع الزمالك من البطولة العربية التى كانت جوائزها 6 ملايين ونصف بسبب جروس، على الرغم من أن الزمالك فاز على النجم الساحلى والهلال السعودي اللذان وصلا للمباراة النهائية"، متابعًا: "قلت لجروس انت فاشل لانه لا يقدر قوة وضعف خصمه، كيف يدفع بطارق حامد فقط أمام بيراميدز الذى يمتلك أقوى خط وسط فى مصر، كان لابد أن يهزم، وإيهاب جلال فاز على الزمالك ولم يفز بعدها بسبب طريقة لعبه، لولا جروس كان الزمالك حاصلا على الدورى منذ شهر مضى ولكنه اهدر علينا 17 نقطة بدون سبب".

طالب رئيس الزمالك اللاعبين بالتركيز فى جميع المباريات المقبلة على أنها مباريات كؤوس لأن الفرصة لم تفت ومازال الدورى فى أقدام لاعبى الأبيض، مطالبا من الجماهير دعم الجهاز الفنى لخالد جلال، لانه جهاز مصرى، مشددًا على أنه لم يكن ينوى الإطاحة به عقب حصوله مع الزمالك على بطولة كأس مصر، قائلاً: "انا لست غدار أو خائن ولكن هناك البعض فى مجلس الإدارة طلب الاستعانة بمدير فنى أجنبى لذا اعتذر خالد جلال بعد الولاية الأولى، واعتذر ايضًا عندما تحدثت معه للعمل مع جروس، وقال لي هذا المدرب سيرفض سماع أى نصيحة وسيحرقنى مع الفريق".

اختتم: "سيكون هناك جلسة مع خالد جلال وأمير مرتضى عقب مباراة حرس الحدود الهامة وهناك شهرين اعداد للموسم الجديد يستطيع أن يطلب كل التدعيمات لأنه على جثتى أن يترك الفريق بعد نهاية الموسم"، مشيرًا إلى أن الفريق سيدخل معسكرًا يوم الأحد المقبل، استعدادا لحرس الحدود، مؤكدًا ثقته فى اللاعبين والجهاز الفنى فى الحصول على لقب الدورى.