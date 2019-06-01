شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتجه إلى كينيا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة للألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه مساء اليوم السبت ، بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى كينيا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية المقرر انطلاقها هناك خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجارى.

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وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب أغسطس المقبل .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه التصفيات كلا من ، أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " و أحمد قطب وهشام يسرى و مصطفى إبراهيم "دبشة " و عمر نجيب و أحمد سعيد و أحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" و محمد المهدى و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عادل .