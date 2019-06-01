شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواصل استعداداته لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الإنتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام.

ونجح الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدفا.