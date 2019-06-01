اخبار الرياضه

الإنتاج الحربى يواصل استعداداته لمواجهة وادى دجلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواصل استعداداته لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الإنتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام.

ونجح الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يواصل استعداداته لمواجهة وادى دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا