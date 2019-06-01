"سنتجه للتحكيم الرياضي".. رئيس الوداد يكشف مفاجآت حول فضيحة أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، إن ناديه لم ينسحب من مباراة الترجي التونسي في إطار إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رئيس النادي المغربي في تصريحات عبر إذاعة "IFM" المغربية، أن اتفق على تطبيق تقنية الفيديو "VAR" قبل أن يعلن حكم اللقاء نهاية المباراة.

واستنكر رئيس نادي الوداد خلال تصريحاته :"المباراة توقفت أكثر من 35 دقيقة، كيف تنطلق المباراة يوم 31 مايو وتنهتي في الأول من يونيو".

وشدد الناصيري :"سنتجه للتحكيم الرياضي، وسنقدم بالطعون القانونية، ما حدث يتحمله الكاف وليس نادي الترجي".

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وأنهى :"طالبت أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بالرحيل".

وشهدت مباراة الترجي والوداد أحداث مؤسفة وتحديدًا منذ الدقيقة 59 عقب قيام الحكم الجامبي باكاري جاساما بإلغاء هدف لصالح بطل المغرب ليطالب الفريق الضيف بالاحتكام إلى تقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 60 بسبب اعتراضات الفريق المغربي، قبل أن يتم إخبارهم بأن تقنية الفيديو مُعطلة وأنه لا سبيل لاحتساب الهدف الملغي.

رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وقيادات "كاف" نزلوا إلى أرض المباراة في محاولة فاشلة لاحتواء الأمر، وبعد إيقاف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، أعلن الحكم بكاري جاساما بقرار من كاف فوز الترجي واعتبار الوداد منسحبًا.

يذكر أن الترجي كان قد نجح في اقتناص التعادل (1-1) في المغرب في لقاء أداره الحكم المصري جهاد جريشة، وسط اعتراضات كبيرة من فريق الوداد الذي تم إلغاء هدف لصالحه في ملعبه بتقنية الفيديو، ليتم إيقاف الحكم المصري 6 أشهر بقرار من "كاف".