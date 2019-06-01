ملف الجمعة.. فضيحة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. واستبعاد جريشة من مونديال الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019.
بالفيديو.. صلاح مازحًا: كين كان هدافًا لبريميرليج قبل وصولي لإنجلترا
فيفا يعلن عبر الخليج 365 استبعاد جريشة من كأس العالم للشباب
حسام حسن يمدد تعاقده مع سموحة لمدة موسم إضافي
الزمالك يفقد لاعب وسطه أمام حرس الحدود
بالفيديو.. فضيحة في نهائي الأبطال.. الوداد ينسحب والترجي يتوج للعام الثاني
الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي
مدرب منتخب مصر لكرة اليد أفضل مدرب في أوروبا
12 تعديلًا جديدًا في قانون الكرة يتم تطبيقهم في أمم إفريقيا
دجلة يُجدد تعاقده مع مدربه اليوناني تاكيس
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