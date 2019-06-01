حسام حسن يمدد تعاقده مع سموحة لمدة موسم إضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن مجلس إدارة نادي سموحة فرج عامر، تمديد التعاقد مع المدرب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري لمدة موسم إضافي لينتهي بعد ختام موسم 2019-2020. ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر "فيسبوك":" السير حسام حسن يمدد تعاقده مديراً فنياً للموج الازرق لمدة موسم اضافي". وقبل عدة شهور، كان نادي سموحة قد تعاقد مع حسام حسن بعد رحيله عن بيراميدز، بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19) قابل للزيادة لعام إضافي. ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

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