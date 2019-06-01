مرتضى منصور يعلن تشكيل الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تشكيل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، لتولي الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة. وكشف رئيس الزمالك، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى يضم كلا من :خالد جلال، مديرا فنيا، نبيل محمود مدرب عاما، تامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد ، مدربين مساعدين ، خالد متولي مدرب حراس مرمي مؤقت ، لحين تواجد أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس ، بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري بالدوري العام والتعاقد مع مدرب احمال. وكشف رئيس الزمالك، عن تمسك خالد جلال، باستمرار أمير مرتضي، بمنصب المشرف العام على قطاع الكرة، وأيمن حافظ في منصب المنسق العام للفريق. وأوضح رئيس الأبيض، بأنه كلف خالد جلال، باختيار أفراد الجهاز الفني المعاون له، لآنه المسئول عن الفريق.

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