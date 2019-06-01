رسميا.. سموحة يجدد عقده “التوأم” حسن

وكشف عامر في تصريحات صحفية أن سموحة جدد تعاقده مع “التوأم” والجهاز الإداري لمدة موسم جديد ٢٠٢٠/٢٠١٩. كان سموحة تعاقد مع “التوأم” خلفا لعادل عبد الرحمن المدير الفني السابق الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

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