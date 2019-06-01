أول رد فعل من أحمد أحمد على أزمة لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن أول رد فعل له، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب

نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر أحمد أحمد استدعاء المكتب التنفيذي لاجتماع طارئ يوم 4 يونيو الجاري، من أجل

مناقشة أسباب الأزمة التي حدثت بعدما انسحب الوداد من المباراة.

واعترض الوداد على عدم احتساب هدف لصالحه ألغاه الحكم الزامبي بكاري جاساما بداعي التسلل، وقرر الانسحاب من اللقاء، ليتم إلغائها واعتبار الترجي فائزًا باللقب.