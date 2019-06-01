أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن أول رد فعل له، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إيابنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقرر أحمد أحمد استدعاء المكتب التنفيذي لاجتماع طارئ يوم 4 يونيو الجاري، من أجل
واعترض الوداد على عدم احتساب هدف لصالحه ألغاه الحكم الزامبي بكاري جاساما بداعي التسلل، وقرر الانسحاب من اللقاء، ليتم إلغائها واعتبار الترجي فائزًا باللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من أحمد أحمد على أزمة لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.