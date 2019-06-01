بالصور.. ختام الدورة الرمضانية بمدينة سفاجا

حضر اللواء محمد شعير رئيس مدينة سفاجا فعاليات ختام الدورة الرمضانية للأنشطة الرياضية بمركز شباب سفاجا بحضور مهندس مصطفى المغاورى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والأستاذ احمد ابو خليل عضو مجلس النواب والأستاذ كمال سليمان مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة والقمص مينا عزيز والقمص يؤنس راعى الكنيسة بالغردقة ومجلس إدارة مركز الشباب بمدينة سفاجا النواب والأستاذ كمال سليمان مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة والقمص مينا عزيز والقمص يؤنس راعى الكنيسة بالغردقة ومجلس إدارة مركز الشباب بمدينة سفاجا بدأت فعاليات الاحتفال بمبارة كرة القدم التى جمعت بين فريقى الكتيبه والشبان المسلمين والتى انتهت بفوز فريق شبان المسلمين (4/2) _ عرض الكونج فو _ عرض الكاراتيه وبعد ذلك قام رئيس المدينة ومرافقيه بتوزيع الجوائز والهدايا علي الفرق المنافسة بالدورة ثم تسليم الكأس للفريق الفائز Advertisements

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