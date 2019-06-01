سقطت منصة تتويج الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، أثناء توجه الفريق لها لاستلام الميداليات والكأس الثانية على التوالي. لاستلام الميداليات والكأس الثانية على التوالي. وانسحب الوداد المغربي من لقاء الترجي اعتراضًا على عدم احتساب هدف صحيح للفريق ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليعلن الزامبي بكاري جاساما حكم المباراة إلغائها وإعلان فوز الترجي باللقب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لحظة سقوط المنصة أثناء تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.