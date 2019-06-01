قائد الترجي: حكم المباراة أعلنا بعطل جهاز الفار

أكد خليل شمام، قائد فريق الترجي، أن الحكم الزامبي جساما، أعلن قبل بداية المباراة بأن هناك قبل بداية المباراة بأن هناكعطل في جهاز الفار. واضاف أن قائد الوداد أدعى انه لا يفهم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

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