الاتحاد المغربي يفكر بمقاطعة كأس أمم أفريقيا بعد فضيحة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية مغربية، إلى ان الإتحاد المغربي لكرة القدم يفكر جديا بمقاطعة مسابقات الاتحاد الإفريقي بعد هذه المهزلة التي حدثت في نهائي دوري الأبطال ذهابا و ايابا بين الوداد الرياضي و الترجي.
وكان لاعبو الوداد قد رفضوا العودة إلى الملعب بعدما ألغى حكم المباراةبكاري جاساما هدفًا صحيحًا، ورفض العودة إلى تقنية فيديو "فار"، قبل أن يتم اكتشاف أن "فار" لا تعمل، ليرفض لاعبو الوداد استكمال المباراة بعد تلك الفضيحة، وتتعطل مجريات المباراة لمدة ٦٠ دقيقة، قد ان
وأضاف التقرير أنه حسب مصدر داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد يفكر في عدم المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 احتجاجًا على فضيحة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتوج نادي الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بعدما قرر حكم اللقاءألغاء المباراة، واصرار لاعبي الوداد على الانسحاب وعدم المشاركة.
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