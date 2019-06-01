نظم نشاط الكشافة بنادي المنيا الرياضي، زيارة لمؤسسة البنين ومستشفى المنيا العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدم خلال الزيارة، أبناء النادي الهدايا والعيديات لأطفال مؤسسة البنين، ولمرضى مستشفي المنيا العام وأقسامها.
حيث كان في إستقبال كشافة المنيا، الدكتور عماد حنا ، مدير عام مستشفي المنيا العام، و مسئولي مؤسسة البنين، ورافق وفد الكشافة ،الدكتورة رحاب سراج ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط، و القائد حسين أحمد ، مسئول نشاط الكشافة بنادي المنيا.
من جانبها، أكدت الدكتورة "رحاب سراج" على التعاون القائم بين نادي المنيا ومؤسسة البنين، وأن النادي سيعمل على تنظيم يوم رياضي ترفيهي
وإشراك الأطفال واشبال النادي ، في مثل هذه الفعاليات ، يصب في تشكيل أخلاقيات الأطفال وشخصياتهم، وهذا الدور الأساسي للأندية والمؤسسات.
كما استقبل المحاسب عاطف عبدالجابر ، أعضاء الكشافة فور وصولهم للنادي، وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول في النشاط، مشيدا بالمشاركة المجتمعية بينهم وبين الأطفال الآخرين ، في المؤسسات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هدايا وعيديات يوزعها"كشافة نادي المنيا" بمؤسسة البنين والمستشفى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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