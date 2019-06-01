بي إن سبورتس: الوداد المغربي انسحب من لقاء الترجي

كشف مراسل قنوات بي إن سبورتس، أن الوداد المغربي انسحب من لقاء الترجي التونسي، في إياب نهائي

دوري أبطال أفريقيا، رافضًا محاولات استكمال اللقاء.

وأضاف أن الوداد تمسك باحتساب الهدف الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل، وإلا سينسحب من اللقاء، وبالتالي ألغى الحكم الزامبي بكاري جاساما اللقاء معلنًا فوز الترجي التونسي باللقب.