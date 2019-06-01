رسميًا .. جاساما يلغي لقاء الوداد والترجي ويتوج بطل تونس بدوري أبطال أفريقيا

ألغى الحكم الزامبي بكاري جاساما، لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم في الملعب الأوليمبي برادس. برادس. وأعلن الحكم إلغاء المباراة واعتبار الترجي فائزًا بالمباراة بعدما أصر الوداد المغربي على عدم استكمال اللقاء نتيجة إلغاء هدف صحيح للفريق بداعي التسلل. وبذلك يكون الترجي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعدما حقق البطولة العام الماضي على حساب الأهلي.

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