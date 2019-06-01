الوداد يطلب إلغاء مباراته أمام الترجي

طلب الوداد المغربي، من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إلغاء مباراته مع الترجي التونسي، والتي انطلقت أمس الجمعة في إياب نهائي

دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الاستديو التحليلي في قناة بي إن سبورتس، فإن الوداد استند على أمرين

في إلغاء المباراة، الأول أنه المفترض أن تقام يوم الجمعة والآن أصبح اليوم السبت، والثاني، أن المباراة توقفت أكثر من 45 دقيقة، وهو ما يستلزم إلغائها من الناحية القانونية.