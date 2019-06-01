طلب الوداد المغربي، من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إلغاء مباراته مع الترجي التونسي، والتي انطلقت أمس الجمعة في إياب نهائيدوري أبطال أفريقيا.
وبحسب الاستديو التحليلي في قناة بي إن سبورتس، فإن الوداد استند على أمرين
في إلغاء المباراة، الأول أنه المفترض أن تقام يوم الجمعة والآن أصبح اليوم السبت، والثاني، أن المباراة توقفت أكثر من 45 دقيقة، وهو ما يستلزم إلغائها من الناحية القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يطلب إلغاء مباراته أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.