رياضة | رئيس الزمالك يعلن الجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن الجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس ادارة الزمالك ، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، لتولي الادارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكشف ، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك ، والذى يضم كلا من :خالد جلال ، مديرا فنيا ، نبيل محمود مدرب عاما ، تامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد ، مدربين مساعدين ، خالد متولي مدرب حراس مرمي مؤقت ، لحين تواجد أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس ، بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري بالدوري العام والتعاقد مع مدرب أحمال .

وكشف رئيس الزمالك ، عن تمسك خالد جلال ، باستمرار أمير مرتضي ، بمنصب المشرف العام على قطاع الكرة ، وأيمن حافظ في منصب المنسق العام للفريق .

وأوضح بأنه كلف خالد جلال ، باختيار أفراد الجهاز الفني المعاون له ، لآنه المسئول عن الفريق .

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وتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد ، بقيادة خالد جلال ، في مهمته الجديد ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراتهم وامكانياتهم لقيادة سفينه القلعة البيضاء ، وحصد لقب بطولة الدوري العام وكأس مصر .

وأكد رئيس الزمالك ، أن الفريق يضم أفضل لاعبين في الدوري المصري ، ولن نتنازل عن التتويج بلقب الدوري العام ، والفوز بجميع اللقاءات المقبلة يمنحنا لقب الدوري العام .

ووجه خالد جلال ، الشكر لرئيس الزمالك ، على دعمه ومساندته والثقة في قدراته لقيادة الفريق .

ووعد جلال ، رئيس الزمالك والجماهير البيضاء ، ببذل قصارى جهده مع أفراد الجهاز المعاون له للتتويج بالبطولات.