رياضة | بعد تتويج الترجي.. الصحف التونسية ساخرةً: "الفار خارج الخدمة وهناك عقوبات منتظرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج الترجي.. الصحف التونسية ساخرةً: "الفار خارج الخدمة وهناك عقوبات منتظرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي الذي انسحب من المباراة في مشهد غريب على ساحة كرة القدم.

وشهدت مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا جدلاً واسعاً بسبب عدم احتساب باكاري جاساما هدفاً سجله لاعب الوداد في شباك الترجي وعدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو "الفار".

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفي الإياب تقدم الترجي بهدف أول ثم ألغى الحكم هدفاً للوداد الذي انسحب لاعبيه اعتراضاً على ذلك.

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وأبرزت الصخف التونسية ما دار في مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي حيث قالت صحيفة الصباح نيوز: "بسبب الفار الوداد ينسحب والحكم يوقف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد إعلان الحكم نهاية المباراة عمت الفرحة ملعب رادس".

فيما سخرت صحيفة "الشروق" التونسية مما حدث في النهائي قائلةً: "نهائي رابطة ابطال افريقيا: الـ"VAR" خارج الخدمة"، فيما توقعت صحيفة "الجمهورية" أن تسفر المواجهة عن عقوبات وقرارات.

وقالت صحيفة "الجمهورية": "بعد مشاورات مكثفة مع رئيس الكاف أحمد أحمد تقرر اعلان نهاية اللقاء بعد ساعة وربع من توقفها باعلان فوز الترجي وتتويجه باللقب أثر رفض لاعبي الوداد استئناف اللقاء.. والأكيد أن المواجهة ستسفر عن تداعيات وعقوبات كبيرة".