رياضة | صحفي مغربي لـ"الخليج 365": اليوم تم اغتيال كرة القدم في إفريقيا.. وعلى الاتحاد المغربي الانسحاب من البطولات القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي مغربي لـ"الخليج 365": اليوم تم اغتيال كرة القدم في إفريقيا.. وعلى الاتحاد المغربي الانسحاب من البطولات القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الحكم الجامبي "بكاري جاساما" صافرته معلناً تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثانى على التوالي، بعد إنسحاب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وتوقفت المباراة مدة تزيد عن الساعة، بعد إلغاء هدف صحيح للوداد المغربي بداعي التسلل، بعدما أحرز اللاعب وليد الكارتي هدف من رأسية، وعدم العودة للڤار بسبب تعطله دون علم لاعبي الفريقين ولكن كما أشارت القناة الناقلة للمباراة بي إن سبورتس أن الاتحاد الإفريقي وطاقم الحكام كان يعرف أن الڤار كان معطلا من قبل اللقاء، لذلك تحدث "الخليج 365 الرياضي" مع الصحفي المغربي " جلال بونوار" الصحفي في موقع مرصد المحترفين المغاربة.

وقال الصحفي المغربي بونوار :"تم إغتيال كرة القدم بإفريقيا بعد إهداء اللقب إلى الترجي الرياضي التونسي، لا يعقل أن تنطلق المباراة دون تشغيل الڤار والتأكد من صلاحية إستعماله، إنها مهزلة بكل المقاييس، وعلى الجامعة الملكية المغربية أن تنسحب من كل المسابقات القارية بعد ما حصل اليوم".

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وتابع الصحفي المغربي: "الكاف أكدت خطأ الحكم المصري جهاد جريشة في مباراة الذهاب وتم إيقافه، لا يعقل أن يتكرر الأمر في مباراة العودة.

واختتم حديثه، قائلاً :" خلاصة القول بيننا وبين التقدم الكروي مئات السنوات".