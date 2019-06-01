رياضة | حسام غالي مرشح لخلافة عبد الحفيظ في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي مرشح لخلافة عبد الحفيظ في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة من العودة من جديد للعمل في القلعة الحمراء.

ويعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي القيام بعدة تغييرات في الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي في الموسم المقبل.

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ويدرس الخطيب إعادة حسام غالي لمنصب مدير الكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي ، مع الجهاز الفني الجديد بالأهلي بعد رحيل لاسارتي في الموسم المقبل بعد الخبرة التي اكتسبها من العمل في الجونة ، بالإضافة إلى ارتباطه بصداقة قوية مع معظم لاعبي الفريق الحاليين.