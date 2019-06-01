رياضة | بعد أزمة نهائي دوري الأبطال.. عفيفي يُطالب بمنح الزمالك اللقب ومشاركته بكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة نهائي دوري الأبطال.. عفيفي يُطالب بمنح الزمالك اللقب ومشاركته بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، على أزمة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي المقامة حاليًا على الملعب الأوليمبي في "رادس".

وكان الحكم باكاري جاساما ألغي هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي سجله وليد الكارتي بالدقيقة 59، بداعي التسلل، ورفض الحكم العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي، ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة مما أدي لتوقف اللقاء.

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وكتب "عفيفي" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " انا بقول لو المشاكل دي متحلتش يتلغي دوري الابطال السنة دي مش مشكلة ويتم اعتبار بطل الكونفدرالية بطلا للبطولتين و السوبر ويروح كاس العالم للاندية وخلاص".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الوداد المغربي والترجي التونسي انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1.