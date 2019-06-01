رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون لضم جوهرة بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون لضم جوهرة بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لحسم التعاقد مع جوهرة نادي بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، الذي يقدم مستويات رائعة.

وأفادت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية، أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضًا رسميًا بقيمة ٩٠ مليون يورو لـ جواو فيليكس، لكن الصفقة قد تكلف يونايتد ١٢٠ مليون يورو إن تحققت كافة بنود العقد التحفيزية لاحقًا.

وأشارت التقارير البرتغالية، إلى أن العرض الرسمي لم يصل بعد لكن بنفيكا على علم بأن يونايتد سيبيع ٢ من نجومه وسيموّل بالمبلغ صفقات أخرى.