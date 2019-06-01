رياضة | بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يُعيد نجمه مقابل 7.5 مليون فقط !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يُعيد نجمه مقابل 7.5 مليون فقط ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في إعادة شراء الندم الإسباني المتألق ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول، مقابل 7.5 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "abc" أن فكرة ريال مدريد هي استعادة ماريو هيرموسو وتركه على سبيل الاعارة لمدة عام في اسبانيول حتى يكون بعيدا عن أتليتكو مدريد، وإذا لم يشتريه، فسيطلب اسبانيول من أتليتكو 40 مليون يورو مقابل اللاعب ونصف هذه المبلغ سيكون لريال مدريد.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مهتم باللاعب الذي تأسس في مدرسة المرينجي، لكن حتى الأن أسبانيول لم يستلم أي عرض رسمي.

الأن هناك خياران أمام النادي الأبيض، أما ان يستلم 20 مليون يورو ويشاهد هيرموسو مع منافسه الأبدي أو يقوم بدفع 7.5 مليون يورو ويحتفاظ بالاعب مع شرط تركه لمدة عام آخر في إسبانيول وبعدها يعود ليكون ضمن الفريق بجانب راموس وفاران وميليتاو.